Marché gourmand au quartier La Rosière de Cahors Quartier de La Rosière, 10 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le Comité des fêtes de La Rosière organise une journée d’animations diverses..

2023-06-10 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Quartier de La Rosière

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de La Rosière is organizing a day of entertainment.

El Comité des fêtes de La Rosière organiza una jornada de animación.

Das Festkomitee von La Rosière organisiert einen Tag mit verschiedenen Animationen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cahors – Vallée du Lot