Nuit de la Roquette Jeudi 6 juillet, 19h00 Quartier de la Roquette Arles

Des projections à la nuit tombée

Des concerts

Des expositions d’arts plastiques

Des performances (théâtre, récits, chants)

Des jeux de sociétés

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Un événement organisé sous la coordination du CIQ de la Roquette avec le soutien de la Ville d'Arles

2023-07-06T19:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:59:00+02:00

