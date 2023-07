Road Trip Métiers d’Art Quartier de la Monnaie. Romans-sur-Isère, 10 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Radio Méga se proposent d’accompagner entre 10 et 15 adolescents sur les routes drômoises à vélo lors d’un séjours estival, afin de les sensibiliser aux métiers d’arts et aux savoir-faire drômois.

Pour cela les jeunes seront sensibilisés à cette thématique, prépareront leur voyage afin repérer les artisans et ou entreprises concernées.

Lors de visites des entreprises, les jeunes deviendront journalistes de Radio Méga et prendront l’antenne en direct du lieu visité (si la couverture 4G le permet) et réaliseront des interviews avec les personnes clefs repérées en amont.

Une exposition photographique, retraçant leur voyage, découvertes et interviews sera réalisée et présentée au publique.

5 thématiques portent le projet :

Le vivre ensemble : en prenant des jeunes issus de quartier différents.

Le dépassement de soi : les routes drômoises sont sinueuses, avec du dénivelé. Les affronter à vélo demande de la persévérance et du dépassement.

Comprendre notre histoire : comprendre notre histoire commune, ce qui nous lie. Découvrir des savoir-faire d’exception, véritable patrimoine drômois.

Comprendre comment se transmet une information : Les jeunes seront encadrés par des professionnels de radio (journaliste et réalisateur) afin de réaliser des interviews. Ils deviendront journalistes, apprendront à vérifier une information et développeront leurs esprits critiques.

La mobilité douce : tous les jeunes ainsi que les encadrants seront à vélo. Toutes les interviews et émissions seront réalisées en direct du studio radio vélo de Radio Méga (vélo pouvant accueillir 4 personnes pour réaliser une émission en direct et en mouvement – première mondiale).

Valoriser les jeunes : en plus des interviews réalisées par les jeunes en direct du vélo sur notre antenne, une exposition photographique retraçant leur aventure sera réalisée et exposée.

