Roubaix La nuit des Arts à Roubaix Quartier de la Gare Roubaix Roubaix, 17 mai 2019, Roubaix. La nuit des Arts à Roubaix 17 – 19 mai 2019 Quartier de la Gare Roubaix Gratuit 19ème édition d’un week-end dédié à l’art à découvrir dans toute la ville de Roubaix. 55 adresses et autnat d’atmosphères différentes. Du salon de la bande dessinée et des arts graphiques, à l’atelier, au collectif d’artistes, au musée. Durant une soirée, il suffit de pousser les portes des lieux pour découvrir leurs surprises ; rencontres avec des artistes, découvertes de nombreuses expositions, déambulations dans la ville… A chacun de construire son parcours de découverte de lieux, des expositions, des ambiances. Une édition spéciale sur la thématique mexicaine à l’occasion d’Eldorado. Programmation et parcours sur : www.ville-roubaix.fr _______________ Bal Mexicain Place de la petite vitesse (Quartier de la gare) Dès 16h : Animations par des collectifs d’habitants 18h30 à 20h : Bal des Mriachi Sabor à Mexico 20h à 21h30 : Bal chorégraphique du Ballet du Nord-CCN Roubaix. Dans le cadre de la Nuit des Arts, venez vivre un bal mexicain dans le quartier de la gare. Au programme : Mariachis, chorégraphies participatives et petite restauration. Quartier de la Gare Roubaix Place de la gare Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T16:00:00+02:00 – 2019-05-18T06:00:00+02:00

