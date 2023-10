Spectacle de Noël – La chasse au trésor d’Olaf Quartier de la Gare Roquevaire, 17 décembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Envol pour un monde féérique, où Olaf réserve une belle surprise à son amie Elsa..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Quartier de la Gare Salle Raymond Reynaud

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Off to a fairytale world, where Olaf has a wonderful surprise in store for his friend Elsa.

Viaja a un mundo de cuento de hadas, donde Olaf tiene preparada una maravillosa sorpresa para su amiga Elsa.

Fliege in eine Märchenwelt, wo Olaf eine tolle Überraschung für seine Freundin Elsa bereithält.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile