Le Quartier de la Gare fête le 14 Juillet Quartier de la Gare Bourriot-Bergonce, 14 juillet 2023, Bourriot-Bergonce.

Bourriot-Bergonce,Landes

Au quartier de la Gare de Bourriot-Bergonce, la journée du 14 Juillet est sportive, ludique et gourmande !

Le rendez-vous est donné à 8h30 pour prendre des forces avec un casse-croute avant une randonnée découverte en VTT. A 12h30, on cale son estomac avec un déliceux repas (Inscription avant le 7 Juillet !). Après une petite pause digestive, on décompresse avec plusieurs activités ludiques (pétanque, quilles, cartes), puis à 18h on laisse le temps d’un instant la maladie bleue prendre le dessus afin de participer au concours de roucoulayres qui sera suivi à 18h30 de la remise des prix et du vin d’honneur. A 20h on se lèche les babines avec les grillades et à 22h, on termine sa journée en levant les yeux pour admirer le feu d’artifices qui illuminera le ciel de ses étoiles éphémères..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

Quartier de la Gare Sous les chênes de la voie ferrée

Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the Bourriot-Bergonce train station, July 14th is a day for sport, fun and gourmet pleasures!

We meet at 8.30 a.m. for a snack before a discovery mountain bike ride. At 12:30, we settle our stomachs with a delicious meal (Register before July 7!). After a short digestive break, we decompress with a number of fun activities (pétanque, skittles, cards), then at 6 p.m. we let the blue disease get the better of us for a moment to take part in the coo-coo competition, followed at 6.30 p.m. by the prize-giving and vin d’honneur. At 8 p.m., you’ll be licking your lips over the grilled meats, and at 10 p.m., you’ll finish the day by looking up to admire the fireworks that will light up the sky with their ephemeral stars.

En la estación de Bourriot-Bergonce, el 14 de julio es un día de deporte, diversión y buena comida

El punto de encuentro es a las 8.30 h para tomar un tentempié antes de un recorrido de descubrimiento en bicicleta de montaña. A las 12.30, asentaremos el estómago con una deliciosa comida (¡Inscríbete antes del 7 de julio!). Después de una breve pausa digestiva, nos relajaremos con actividades lúdicas (petanca, bolos, cartas) y, a las 18:00, nos dejaremos vencer por la enfermedad azul para participar en el concurso de roucoulayres, seguido, a las 18:30, de la entrega de premios y del vino de honor. A las 20:00, nos relameremos con las carnes a la brasa y a las 22:00, terminaremos el día alzando la vista para admirar los fuegos artificiales que iluminarán el cielo con sus efímeras estrellas.

Im Bahnhofsviertel von Bourriot-Bergonce ist der 14. Juli ein sportlicher, spielerischer und leckerer Tag!

Der Treffpunkt ist um 8:30 Uhr, um sich mit einem Imbiss für eine Entdeckungstour mit dem Mountainbike zu stärken. Um 12:30 Uhr wird der Magen mit einem leckeren Essen gestärkt (Anmeldung bis zum 7. Juli!). Nach einer kleinen Verdauungspause entspannt man sich bei mehreren spielerischen Aktivitäten (Boulespiel, Kegeln, Karten). Um 18 Uhr lässt man für einen Moment die blaue Krankheit die Oberhand gewinnen, um am Roucoulayres-Wettbewerb teilzunehmen, dem um 18:30 Uhr die Preisverleihung und der Ehrenwein folgen. Um 20 Uhr leckt man sich die Lippen mit Gegrilltem und um 22 Uhr beendet man den Tag mit einem Blick nach oben, um das Feuerwerk zu bewundern, das den Himmel mit seinen vergänglichen Sternen erhellen wird.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Landes d’Armagnac