Frairie des Petits-Ventres© Quartier de la Boucherie Limoges, 20 octobre 2023, Limoges.

Cette année encore, 35 stands environ investiront la rue de la boucherie et la place de la Barreyrrette pour le plus grand plaisir des Limougeauds.

Attention : En raison de l’installation de l’échaffaudage dans la partie haute de la rue de la boucherie, les accès piétons se feront par la place de la Barreyrette et la place du Poids Public.

> les incidences sur la circulation et de stationnement

Quartier de la Boucherie Rue de la Boucherie Limoges Limoges 87000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:30:00+02:00

