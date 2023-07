Fêtes de Douzevielle Quartier de Douzevielle Saint-Justin, 5 août 2023, Saint-Justin.

Saint-Justin,Landes

Au programme: vide grenier, concours de pétanque; grand loto bingo; concours de quilles; soirée du dimanche animée par Seb Animations40…et bien entendu de très chaleureux repas: moules frites (samedi), repas tête de veau (dimanche), déjeuner et souper aux escargots (lundi)..

2023-08-05 fin : 2023-08-07 . EUR.

Quartier de Douzevielle Route de Sarbazan

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the program: garage sale, petanque contest; bingo; bowling contest; Sunday evening animated by Seb Animations40…and of course very warm meals: mussels and French fries (Saturday), calf’s head meal (Sunday), lunch and snail supper (Monday)

En el programa: venta de garaje, concurso de petanca, lotería bingo, concurso de bolos, animación el domingo por la noche a cargo de Seb Animations40… y, por supuesto, comidas muy copiosas: mejillones con patatas fritas (sábado), comida de cabeza de ternera (domingo), almuerzo y cena de caracoles (lunes).

Auf dem Programm standen ein Flohmarkt, Boule-Wettbewerbe, ein großes Bingo-Lotto, Kegelwettbewerbe, ein Sonntagabend, der von Seb Animations40 gestaltet wurde… und natürlich sehr herzliche Mahlzeiten: Moules Frites (Samstag), Kalbskopfessen (Sonntag), Schneckenfrühstück und -abendessen (Montag).

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Landes d’Armagnac