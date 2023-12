Baignade à La Gravière Quartier de Couat Saint-Affrique, 1 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

La baignade aménagée dans la rivière Sorgues par la commune de Saint-Affrique en amont de la passerelle au lieu-dit « La Gravière » est autorisée au public..

2024-07-08 fin : 2024-08-24 . .

Quartier de Couat

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



The swimming area set up in the Sorgues river by the municipality of Saint-Affrique upstream of the footbridge at « La Gravière » is open to the public.

La zona de baño instalada en el río Sorgues por el municipio de Saint-Affrique aguas arriba de la pasarela de « La Gravière » está abierta al público.

Die von der Gemeinde Saint-Affrique im Fluss Sorgues oberhalb der Fußgängerbrücke am Ort « La Gravière » angelegte Badestelle ist für die Öffentlichkeit zugelassen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT