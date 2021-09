Nantes Quartier Croix-Bonneau - 44100 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Quartier Croix Bonneau : concerts Over the Rainbow, and beyond (chansons célèbres) Quartier Croix-Bonneau – 44100 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Over the Rainbow, and beyond —————————- ### (chansons célèbres) ### Ensemble “Aperto !” ### Flûtes traversières du Conservatoire de Nantes ### (direction Gilles de Talhouët) ### _Over the Rainbow, I got Rhythm, Yesterday, etc._ Chansons célèbres – Ensemble Aperto ! – Flûtes traversières du Conservatoire de Nantes (direction Gilles de Talhouët) Quartier Croix-Bonneau – 44100 Nantes 29 rue des Sables d’Olonne – Nantes Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

