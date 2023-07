LES VACANCES Spectacle déambulatoire – 2 représentations Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Étienne, 17 septembre 2023, Saint-Étienne.

LES VACANCES

Spectacle déambulatoire – 2 représentations Dimanche 17 septembre, 15h00, 17h00 Quartier créatif Manufacture / Cité du design Inscription recommandée

Puisque nous sommes dans un lieu touristique, on peut y croiser des vacanciers, et en effet ils sont bien là et ils vous emmènent en excursion, et ils vous réservent bien des surprises !

Au gré d’un parcours en plusieurs étapes, vous voilà sur une plage, puis avec un groupe de globe-trotter, une animatrice de colo, quelques randonneurs, deux auto stoppeuses ou encore dans une tente de camping enfermés avec un moustique… Un parcours loufoque pour redécouvrir ou découvrir le site de la Manufacture, accompagné par l’écriture aiguisée de François Bégaudeau.

Textes de François Begaudeau / Conception et Mise en scène : Cécile Vernet

Avec : Adeline Benamara, Stéphane Kordylas, Nathalie Matter, Caroline Michel, Yann Métivier, Raphael Fernandez, Julien Rochas

Quartier créatif Manufacture / Cité du design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 28 38 00 16 http://www.le-mixeur.org [{« type »: « email », « value »: « contact@le-mixeur.org »}] Le Quartier créatif Manufacture est le quartier totem de la FrenchTech stéphanoise, implanté au coeur d’un site patrimonial protégé au titre de l’Inventaire, la Manufacture d’armes Impériale. Il accueille notamment la Cité du design. Tram, arrêt Cité du design ou place Carnot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Sonia Barcet