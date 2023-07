Visite flash vrai ou FAUVE Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Visite flash vrai ou FAUVE Samedi 16 septembre, 11h00, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Quartier créatif Manufacture / Cité du design entrée libre et gratuite vrai ou FAUVE

Cette exposition de Laureline Galliot présente une trentaine d’objets, projets et vidéos. Cette designer-peintre explore les nouvelles formes de picturalité offertes par le numérique. Son iPad est sa palette. Elle a arpenté les musées pour expérimenter le potentiel de cet outil et transposer la gestuelle des artistes dans un langage numérique. Pour Laureline Galliot, « la couleur n’est pas une finition, mais plutôt un matériau ». À l’image des peintres fauvistes, elle se sert des couleurs pour distinguer chacun de ses gestes, sculptant la matière lumineuse sur écran. Les designs obtenus sont ensuite imprimés, sur papier, sur tissu ou en 3D. Quartier créatif Manufacture / Cité du design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 28 38 00 16 http://www.le-mixeur.org Le Quartier créatif Manufacture est le quartier totem de la FrenchTech stéphanoise, implanté au coeur d’un site patrimonial protégé au titre de l’Inventaire, la Manufacture d’armes Impériale. Il accueille notamment la Cité du design. Tram, arrêt Cité du design ou place Carnot Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Laureline Galliot, Jug, 2012, 29,3 x 12,6 x 22 cm, Impression 3D, Fabricant : Sculpteo, Théière polychrome Teapot de la collection Contour et Masse

