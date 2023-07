Le quartier créatif Manufacture Cité du design, vous ouvre ses portes ! Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Le quartier créatif Manufacture Cité du design, vous ouvre ses portes !

16 et 17 septembre

Accueil, information et orientation du public avec la MixMobile, pour l'ensemble des activités proposées sur le site de la Manufacture d'armes nationale / Cité du design (expositions, visites guidées, ateliers, animations/spectacle).

Avec l'ouverture de la tour observatoire, en visite libre, qui permet à plus de 30 mètres de haut, d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble du site.

Quartier créatif Manufacture / Cité du design
3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne
Saint-Étienne 42000 Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

04 28 38 00 16
http://www.le-mixeur.org
contact@le-mixeur.org

Le Quartier créatif Manufacture est le quartier totem de la FrenchTech stéphanoise, implanté au coeur d'un site patrimonial protégé au titre de l'Inventaire, la Manufacture d'armes Impériale. Il accueille notamment la Cité du design.

Tram, arrêt Cité du design ou place Carnot

Horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

