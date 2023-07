verygooddesign® Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

verygooddesign® 16 et 17 septembre Quartier créatif Manufacture / Cité du design

Mathilde Garcia, jeune diplômée mention Espaces de l’ESADSE (Ecole Supérieure d’art et de design Saint-Etienne), interroge le travail du designer : Comment produire des objets, tout en étant conscient de la responsabilité des coûts écologiques, sociaux, politiques et économiques qu’implique la production ? Comme proposition de réponse, Mathilde garcia propose un outil pour évaluer la valeur économique de ses objets. Celle-ci est déterminée par trois critères : Valeur Force Travail (VFT), Valeur Coût Humain (VCH) et Valeur Matériaux (VM). Ces critères permettent de calculer la Valeur Économique Totale (VET) de chacun de ses objets. « Pour contrôler la valeur économique des objets et qu’ils ne soient pas « récupérés » par le marché du design, je les réunis dans un catalogue sous la marque déposée verygooddesign® ». Elle expose des objets en pièce unique ou petite série.

Quartier créatif Manufacture / Cité du design Saint-Etienne

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mathilde Garcia, verygooddesign®️, 2022 © Mathilde Garcia