Oise Les vitraux contemporains de l’église Saint-François à Chantilly quartier Coq Chantant Chantilly, 15 octobre 2023, Chantilly. Les vitraux contemporains de l’église Saint-François à Chantilly Dimanche 15 octobre, 15h00 quartier Coq Chantant Durée : 1h, gratuit dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture. L’église Saint-François du quartier du Coq Chantant est typique de l’architecture religieuse des Trente Glorieuses. Par son histoire, son architecture mais aussi par ses vitraux, elle constitue un bel exemple des églises post Vatican II. Venez découvrir la technique et l’histoire de ses grandes verrières, œuvre du célèbre atelier Loire à Chartres, spécialiste de la dalle de verre. quartier Coq Chantant allée du Valois, chantilly Chantilly 60500 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vitrail du baptistère de l'église Saint-François de Chantilly par les Ateliers Loire copyright ville de Chantilly

