Nantes

Quartier Château à Rezé : Enquête d'attractivité auprès des usagers du quartier, 15 octobre 2021

Horaire : 00:00 23:00

Gratuit : non Afin de répondre au plus juste aux attentes actuelles des usagers du quartier du Château à Rezé mais également d’anticiper les besoins à venir, vous êtes invités à répondre à un questionnaire sur l’attractivité des commerces, services et équipements du quartier. Cette enquête vous permettra d’exprimer vos habitudes de consommation et vos attentes pour ce quartier en pleine mutation. Répondre à ces questions ne vous prendra que quelques minutes. Cliquez ici pour répondre

