Les Balades printanières de Chantenay | La Nature en ville Quartier Chantenay, Nantes, 5 mai 2023, Nantes.

Les Balades printanières de Chantenay | La Nature en ville Vendredi 5 mai, 14h00 Quartier Chantenay, Nantes Sur inscription (au plus tard la veille à 18h) – Prix : 20€/15€ ++ OFFRE DUO : Venez à 2 et payez 10€/personne || Règlement sur place

Tout au long de l’année, (re)découvrez les parcs et ruelles de Chantenay, en observant sa biodiversité, ses richesses botaniques et en réveillant l’histoire de cette ancienne commune ouvrière. Un moment original et convivial pour se ressourcer en contact avec la nature !

Avec ce parcours Nature en ville, Olivia vous invite à une exploration guidée dans les rues de Chantenay, pour y observer comment la nature s’organise au milieu des transformations urbaines : la place qu’on lui laisse, celle qu’elle reprend… De Croix-Bonneau au Bas Chantenay, au gré d’une déambulation entre bas d’immeubles végétalisés et petites ruelles discrètes domaines des herbes folles, évadons-nous mené.e.s par l’énergie printanière !

Et en chemin, …nous pourrons apprendre à identifier différentes essences d’arbres et plantes, observer le cycle saisonnier de la flore et de la faune, réveiller l’histoire du quartier, déguster de bonnes tisanes maison, et surtout : partager une après-midi de détente !

* ET TOUTE L’ANNÉE, Les Balades d’Olivia propose différents parcours sur l’Ouest Nantais. Réservez votre BALADE SUR MESURE ! Déterminons date et parcours ensemble, pour une balade privée (3 personnes minimum)

-> Tarifs de groupe pour associations et structures (devis sur demande)

** Restez informé.e.s de l’actualité des Balades d’Olivia avec la Lettre d’info mensuelle par mail (sur demande) et sur www.facebook.com/BaladesOlivia

Quartier Chantenay, Nantes chantenay Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « godart.olivia@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 81 85 16 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/BaladesOlivia »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/BaladesOlivia »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T16:15:00+02:00

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T16:15:00+02:00

nature en ville biodiversité

LesBaladesdOlivia_CharlotteZanotti