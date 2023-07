MARCHÉ AUX PUCES MUSICALES Quartier Celleneuve 13, allée Antonin Chauliac Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Dans le cadre de la 9ème édition du festival Accordéon Pluriel, un marché aux puces est dédié à tout instrument et accessoire musical dimanche 17 septembre 2023 à Montpellier Celleneuve.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Quartier Celleneuve

13, allée Antonin Chauliac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



As part of the 9th edition of the Accordéon Pluriel festival, a flea market is dedicated to all musical instruments and accessories on Sunday, September 17, 2023 in Montpellier Celleneuve

En el marco de la 9ª edición del festival Accordéon Pluriel, el domingo 17 de septiembre de 2023 se celebra en Montpellier Celleneuve un mercadillo dedicado a todos los instrumentos y accesorios musicales

Im Rahmen der 9. Ausgabe des Festivals Accordéon Pluriel findet am Sonntag, den 17. September 2023, in Montpellier Celleneuve ein Flohmarkt für alle Musikinstrumente und -zubehör statt

Mise à jour le 2023-07-03 par OT MONTPELLIER