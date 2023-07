Petite balade à la fraîche entre sources et ruisseaux Quartier Celhay, Place du fronton Hasparren, 7 août 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

Une petite balade à la fraîche entre sources et ruisseaux sur la montagne Ursuya tous les lundi de juillet et août .

Durée : demi-journée (3h30). A partir de 7ans

Réservation obligatoire au bureau d’accueil touristique de Hasparren.

Rendez vous à 09h15 à la place du fronton du quartier Celhay,

Départ rando assuré à partir de 5 personnes jusqu’à 15 maxi.

Pique-nique à la charge du client. prêt de bâtons si besoin..

Quartier Celhay, Place du fronton

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A cool walk between springs and streams on the Ursuya mountain every Monday in July and August.

Duration: half-day (3h30). From 7 years old

Reservations required at the Hasparren tourist office.

Meet at 09.15 am at the fronton square in the Celhay district,

Departure guaranteed for groups of 5 or more, up to a maximum of 15.

Picnic at customer’s expense. Loan of sticks if required.

Un fresco paseo entre manantiales y arroyos por el monte Ursuya todos los lunes de julio y agosto.

Duración: media jornada (3h30). Para niños a partir de 7 años

Imprescindible reservar en la oficina de turismo de Hasparren.

Encuentro a las 9.15 h en la plaza del frontón del barrio de Celhay,

Salida garantizada para grupos de 5 a 15 personas.

Picnic a cargo del cliente. Préstamo de bastones en caso necesario.

Eine kühle Wanderung zwischen Quellen und Bächen auf dem Berg Ursuya jeden Montag im Juli und August .

Dauer: halber Tag (3,5 Stunden). Ab 7 Jahren

Reservierung im Touristenbüro von Hasparren erforderlich.

Treffpunkt: 09:15 Uhr auf dem Giebelplatz im Viertel Celhay,

Start der Wanderung ab 5 Personen bis max. 15 Personen.

Picknick auf Kosten des Kunden.

