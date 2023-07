Circuit à pied : « Quartier Cauderès et le vélodrome de la Côte d’Argent » Quartier Caudérès Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Circuit à pied : « Quartier Cauderès et le vélodrome de la Côte d’Argent » Quartier Caudérès Talence, 17 septembre 2023, Talence. Circuit à pied : « Quartier Cauderès et le vélodrome de la Côte d’Argent » Dimanche 17 septembre, 10h00 Quartier Caudérès Gratuit. Sur inscription. Rdv à l’angle de la rue Jean-Jaurès et des boulevards. 1912. Depuis les boulevards, tout le monde se presse pour assister à l’événement cycliste de l’année, l’ouverture d’un nouveau vélodrome à Talence. Pendant une décennie, une effervescence sportive se mêlera aux activités manufacturières et industrielles du quartier avant de donner naissance quelques années plus tard à l’incontournable « lotissement du stadium » et sa rue des sports. Quartier Caudérès Cours Gambetta, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@talence.fr »}] La quartier de Caudérès est un quartier de la commune de Talence encore aujourd’hui marqué par son étonnant passé industriel. Le cours Gambetta (anciennement dénommé Chemin de Saint-Jacques), les boulevards (construits en 1864) marquent une délimitation avec Bordeaux, et la barrière Saint-Genès (dotée jusqu’en 1928 d’un petit local pour contrôler les marchandises rentrant à Bordeaux), illustrent l’évolution de l’urbanisation à Talence. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

