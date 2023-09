Le quartier Carnot Marceau Quartier Carnot Marceau Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Le quartier Carnot Marceau Samedi 14 octobre, 09h30 Quartier Carnot Marceau Gratuit. Sur inscription.

En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire de Limoges et des représentants du Collectif Marceau.

Le quartier mixte et populaire où se déroulent ces rencontres fut le cœur du Limoges industriel et militaire du XIXe siècle. Sa physionomie devrait évoluer avec les nouveaux usages de la

caserne.

Quartier Carnot Marceau 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 14 06 93 »}, {« type »: « email », « value »: « p.oliver.ordre@architectes.org »}] Le quartier s’étale de part et d’autre des places Marceau et Carnot, entre la rue du Chinchauvaud (lu Chinchauveu [ly tsĩtsoˈvœ] en occitan), qui relie la gare des Bénédictins à l’avenue du Général Leclerc, et cette même avenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00