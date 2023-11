Balade urbaine « Flora prend son bain : balade en Terres Neuves » Quartier Carle Vernet Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux.

Balade urbaine « Flora prend son bain : balade en Terres Neuves » Samedi 11 novembre, 10h45 Quartier Carle Vernet

Envie de changer de regard sur la ville ?

Gabriel et Vincent vous entraînent dans une balade où l’urbanisme moderne se mêle à l’histoire populaire et engagée. Le long du tracé des esteys, vous découvrirez les mutations des quartiers Carle Vernet et Terre Neuves auxquels les récentes constructions insufflent un nouveau dynamisme. Les anciens centres de tri de la poste et sécheries de morue ont laissé la place au numérique, aux écoles et aux chapiteaux de cirque. L’esprit solidaire est toujours présent à travers ses multiples associations, comme si les anciens ouvriers de la cité Farge avaient transmis leur envie d’appartenir à une communauté.

Pour s’inscrire, c’est par ici : https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/novembre-flora-prend-son-bain-balade-en-terres-neuves/

> Samedi 11 novembre à 10h45

> 15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

> Durée : 1h30

> Prix Libre

> Lieu de RDV communiqué à l’inscription

L’Alternative Urbaine Bordeaux propose des balades pédestres dans les quartiers méconnus de la métropole, animée par des éclaireurs urbains pour qui cette activité est un tremplin vers l’emploi.

Quartier Carle Vernet Rue Carle Vernet Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/novembre-flora-prend-son-bain-balade-en-terres-neuves/ »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/novembre-flora-prend-son-bain-balade-en-terres-neuves/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:15:00+01:00

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T12:15:00+01:00

balade promenade

Crédit : ANDRE SOBREIRA