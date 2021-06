Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy QUARTIER BOUDONVILLE EN FÊTE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

QUARTIER BOUDONVILLE EN FÊTE Nancy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nancy.
Parc Bonnet 40 rue de Boudonville

Nancy Meurthe-et-Moselle Parc Bonnet. La Bande à Bonnet, nouvelle association sur le quartier, organise une animation festive dès la fin de l'après-midi. Un programme qui saura en satisfaire plus d'un : jeux, restauration, petit concert…

