Gironde Balade urbaine : « De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite » Quartier Bordeaux Bastide Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Balade urbaine : « De Jules César à Jules Pinçon, une épopée de la rive droite » Samedi 16 septembre, 10h30 Quartier Bordeaux Bastide Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 personnes. Inscription à partir du 1er septembre. En empruntant le pont de pierre, flânez le long des quais dans le parc aux Angéliques et laissez-vous enivrer par le parfum délicat des glycines, avant d’arriver aux pins(ç)ons. Notre éclaireur urbain vous fera découvrir l’évolution du quartier de la bastide Benauge, fort de son histoire et de ses associations. Dans ce quartier « village » en pleine transformation, Wilfrid associera chaque lieu à une personnalité.

De Jules César à Jules Pinçon, laissez-les vous conter cette épopée de la rive droite ! Quartier Bordeaux Bastide La Bastide, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/ »}] Anciennement pôle industriel de Bordeaux, le quartier de La Bastide a retrouvé un nouveau souffle économique grâce aux aménagements récents. Face à la Garonne et à la place de la Bourse, vous découvrirez l’ancienne gare d’Orléans, exemple de gare « tête de ligne » au plan en U, construite en 1852. Elle accueille aujourd’hui un multiplexe cinématographique de 17 salles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©L'Alternative Urbaine Bordeaux

