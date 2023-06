Les Bouffées Musicales Quartier Boissière Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Les Bouffées Musicales Quartier Boissière Noisy-le-Sec, 13 juillet 2023, Noisy-le-Sec. Les Bouffées Musicales Jeudi 13 juillet, 16h00 Quartier Boissière Gratuit Les Bouffées Musicales, un festival de concerts et repas partagés gratuits à l’air libre ! Cette année c’est en collaboration avec la Petite Ruche de Noisy-le-Sec, antenne solidaire du CCAS, que nous organisons notre évènement. Au programme, à 17h de la musique originale séfarade avec le Suzanne Ben Zakoun Trio, à 18h du funk avec Big Funk Brass et pour finir 2 Birds Band à 19h avec un set de string rock ! Quartier Boissière 26 rue de La Fontaine 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T16:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

2023-07-13T16:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00 ©Les Bouffées Musicales Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Quartier Boissière Adresse 26 rue de La Fontaine 93130 Noisy-le-Sec Ville Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Quartier Boissière Noisy-le-Sec

Quartier Boissière Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/

Les Bouffées Musicales Quartier Boissière Noisy-le-Sec 2023-07-13 was last modified: by Les Bouffées Musicales Quartier Boissière Noisy-le-Sec Quartier Boissière Noisy-le-Sec 13 juillet 2023