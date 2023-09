Semaine bleue Quartier Bois Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Semaine bleue Quartier Bois Blancs Lille, 6 octobre 2023, Lille. Semaine bleue Vendredi 6 octobre, 10h30 Quartier Bois Blancs 10 euros Venez vous évader le temps d’une journée au musée de la fête foraine. Vous serons proposés visite, repas et animations.

Ambiance garantie pour mettre à l’honneur la semaine bleue. « Comme une madeleine, quand les rêves d’enfance deviennent réalité » Didier VANHECKE Quartier Bois Blancs rue des Bois Blancs Lille 59373 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:30:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier Bois Blancs Adresse rue des Bois Blancs Ville Lille Departement Nord Age min 60 Age max 99 Lieu Ville Quartier Bois Blancs Lille latitude longitude 50.629046;3.021993

