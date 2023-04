Marché de Noël de la MAPA Marc Rocher Quartier Benaud La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Marché de Noël de la MAPA Marc Rocher Quartier Benaud, 9 décembre 2023, La Chaise-Dieu

2023-12-09 10:00:00 – 2023-12-10 18:00:00

Haute-Loire . L’association « Les cheveux d’argent » organise un marché de Noël des ouvrages confectionnés par des résidents et des bénévoles à la maison de retraite Marc Rocher. Ouvert à tous de 10h à 18h en entrée libre +33 4 71 00 00 64 Quartier Benaud Maison d’Accueil pour Personnes Agées Marc Rocher La Chaise-Dieu

