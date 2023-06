Embellir votre quartier Belleville-Amandiers (20e) Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e Embellir votre quartier Belleville-Amandiers (20e) Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e, 4 juillet 2023, . Embellir votre quartier Belleville-Amandiers (20e) Mardi 4 juillet, 18h30 Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e Sur inscription Marche exploratoire sur l’inclusivité : accessibilité, et désencombrement de l’espace public, mobilier urbain. Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e 75020 75020 Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=218525 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:30:00+02:00

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:30:00+02:00 Détails Autres Lieu Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e Adresse 75020 Lieu Ville Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e

Quartier Belleville-Amandiers, Paris 20e https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//