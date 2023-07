Fêtes de Béhobie Quartier Béhobie Urrugne, 23 juillet 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

9h-13h : Vide grenier, Place Pausu (Association « Elles marchent » 64-40)

10h : Grand-Messe Solennelle

11h : Partie de pelote suivie d’un apéritif village offert par le Comité des fêtes

17h : Spectacle de danses basques

18h :Force basques

19h : Mutxiko.

Quartier Béhobie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am-1pm: Flea market, Place Pausu (Association « Elles marchent » 64-40)

10am: Solemn High Mass

11am: Pelota game followed by a village aperitif offered by the Comité des fêtes

5pm: Basque dance show

6pm : Basque force

7pm: Mutxiko

9:00-13:00: Rastro, plaza Pausu (Asociación « Elles marchent » 64-40)

10h: Misa solemne

11:00 h: Juego de pelota seguido de un aperitivo en el pueblo ofrecido por la Comisión de Fiestas

17h: Espectáculo de danzas vascas

18:00: Fuerza vasca

19h: Mutxiko

9-13 Uhr: Flohmarkt, Place Pausu (Association « Elles marchent » 64-40)

10h: Feierliches Hochamt

11 Uhr: Pelota-Spiel mit anschließendem Dorfaperitif, der vom Festkomitee angeboten wird

17 Uhr: Aufführung baskischer Tänze

18 Uhr: Baskische Kraft

19 Uhr: Mutxiko

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de Tourisme Pays Basque