Fêtes de Béhobie quartier Béhobie Urrugne, 22 juillet 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Journée des enfants.

Jeux gratuits toute la journée

10h-18h : Tour de calèche, Jeux en bois, tatouages éphémères, initiation à la toka et à la txalaparta

16h : finales de pelote au fronton

Concerts

Tamala (Afro-fusion)

Cumbian Bero (musique latine)

Ah ! Kwantou (rock africo-caribéen)

3h : DJ Radiobato.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

quartier Béhobie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s day.

Free games all day long

10 a.m.-6 p.m.: Horse-drawn carriage rides, wooden games, ephemeral tattoos, initiation to toka and txalaparta

4 p.m.: Pelota finals at the fronton

Concerts

Tamala (Afro-fusion)

Cumbian Bero (Latin music)

Ah! Kwantou (African-Caribbean rock)

3pm: DJ Radiobato

Día del niño.

Juegos gratuitos durante todo el día

10h-18h: Paseos en coche de caballos, juegos de madera, tatuajes efímeros, iniciación a la toka y a la txalaparta

16.00 h: Finales de pelota en el frontón

Conciertos

Tamala (afrofusión)

Cumbian Bero (música latina)

Ah Kwantou (rock afrocaribeño)

15.00 h: DJ Radiobato

Tag der Kinder.

Kostenlose Spiele den ganzen Tag über

10-18 Uhr: Kutschenfahrt, Holzspiele, vergängliche Tätowierungen, Einführung in die Toka und Txalaparta

16 Uhr: Pelota-Finals im Fronton

Konzerte

Tamala (Afro-Fusion)

Cumbian Bero (lateinamerikanische Musik)

Ah! Kwantou (afrikanisch-karibischer Rock)

3 Uhr: DJ Radiobato

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de Tourisme Pays Basque