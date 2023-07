Fêtes de Béhobie quartier Béhobie Urrugne, 21 juillet 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture par les Joaldunak

19h : Pintxo Pote animé par Zarpai Banda

20h30 : Chants basques avec le groupe Alaiak.

2023-07-21

quartier Béhobie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening by the Joaldunak

7pm: Pintxo Pote with Zarpai Banda

8:30pm: Basque songs with the Alaiak group

Inauguración a cargo de los Joaldunak

19.00 h: Pintxo Pote a cargo de Zarpai Banda

20.30 h: Canciones vascas con el grupo Alaiak

Eröffnung durch die Joaldunak

19 Uhr: Pintxo Pote unter der Leitung von Zarpai Banda

20.30 Uhr: Baskische Lieder mit der Gruppe Alaiak

