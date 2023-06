Stage Street art « La tête en peinture » Quartier Axe-Majeur Horloge Cergy, 18 juillet 2023, Cergy.

Stage Street art « La tête en peinture » 18 – 20 juillet Quartier Axe-Majeur Horloge

L’association Art Osons propose le projet « La tête en peinture » , destiné à faire participer activement les jeunes du quartier de la Sébille (Cergy) en partenariat avec la maison de quartier Axe Majeur-Horloge, les bailleurs concernés et l’association des habitants du quartier de la Sébille. Il sera animé par les artistes intervenants de l’association Art Osons.

Le projet « La tête en peinture » propose aux jeunes de la Sébille d’identifier des habitants qui comptent dans la vie du quartier, de la ville ou plus largement qui sont pour eux estimables, remarquables et dont le quartier peut être fier. Ils œuvreront ensuite artistiquement pour valoriser ces personnages auprès des autres habitants en participant à la mise en peinture d’un portrait sur un mur du quartier et en créant des œuvres individuelle sur le sujet, afin de monter une exposition qui sera présentée à la maison de quartier Axe Majeur-Horloge.

Quartier Axe-Majeur Horloge 2 avenue du Jour 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:30:00+02:00

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:30:00+02:00

©Collectif La Lanterne