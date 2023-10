Animalia • Théâtre du N’ombr’île Quartier Avesnières (Épine) Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Animalia • Théâtre du N’ombr’île Quartier Avesnières (Épine) Laval, 18 novembre 2023, Laval. Animalia • Théâtre du N’ombr’île Samedi 18 novembre, 19h00 Quartier Avesnières (Épine) Accès libre Levez un peu les yeux et voyez apparaître un fabuleux bestiaire escaladant les façades : dinosaures, poissons, girafes, crocodiles, gorilles ou mammouths gonflent de volume, courent sur la pierre des immeubles, se pourchassent, escaladent les hauteurs. C’est la flamme d’un art ancestral, celui du théâtre d’ombres, que ravive avec magie la compagnie belge. Simplement munies de torches et de silhouettes tenues à bout de baguette, trois marionnettistes en chef recréent une faune luxuriante en milieu urbain. Accompagnés d’une bande-son envoûtante, ces quatre variations autour de la vie sauvage (aquatique, aérienne, jungle et préhistorique) impriment sur nos rétines une poésie exotique. Un enchantement ! theatredunombrile.be Quartier Avesnières (Épine) Quartier Avesnières Laval Laval 53000 Avesnières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/animalia/ »}] [{« link »: « http://theatredunombrile.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Laval, Mayenne
Lieu
Quartier Avesnières (Épine)
Adresse
Quartier Avesnières Laval
Ville
Laval
Departement
Mayenne

