Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Quartier Avenue du général de Gaulle Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Quartier Avenue du général de Gaulle Pornichet, 18 juillet 2023, Pornichet. Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Mardi 18 juillet, 21h11 Quartier Avenue du général de Gaulle Gratuit sans inscription Voici le planning de la soirée pour le premier mardi du festival 2023 ! ? ? 21h11 – Mini-golf : L’art Osé avec Gloria, comédie tragique / 45 min, dès 6 ans

rencarts.fr/cie-lart-ose-0

? 21h11 – Collège du Sacré-Cœur : Les 3 Tess, chorale loufoque / 1h, tout public

rencarts.fr/cie-les-3-tess

? 21h30 – Eglise Notre Dame des Dunes : Cie AFAG Théâtre avec Sachant ce que ce cher singe cherche, théâtre / 1h15, dès 10 ans

rencarts.fr/afag-theatre

? 22h10 – Mairie : Marcel et ses drôles de femmes avec Masacrade, cirque / 45min, dès 6 ans

rencarts.fr/cie-marcel-et-ses-droles-de-femmes

? 22h30 – Collège du Sacré-Cœur : Cie Pol & Freddy avec De Cuyper vs De Cuyper, cirque / 55 min, tout public

rencarts.fr/cie-pol-freddy Retrouvez la prog de cette soirée en détail sur le site internet : rencarts.fr

Suivez nous sur instagram pour l’actu ! ?

Gratuit. Quartier Avenue du général de Gaulle avenue du général de gaulle, pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://rencarts.fr/cie-lart-ose-0 »}, {« link »: « http://rencarts.fr/cie-les-3-tess »}, {« link »: « http://rencarts.fr/afag-theatre »}, {« link »: « http://rencarts.fr/cie-marcel-et-ses-droles-de-femmes »}, {« link »: « http://rencarts.fr/cie-pol-freddy »}, {« link »: « http://rencarts.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T21:11:00+02:00 – 2023-07-18T23:33:00+02:00

2023-07-18T21:11:00+02:00 – 2023-07-18T23:33:00+02:00 ©GRANDJEAN IAN MICHAEL ©audrey thizy ©gaetandardenne ©aurelia photographies Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Quartier Avenue du général de Gaulle Adresse avenue du général de gaulle, pornichet Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Quartier Avenue du général de Gaulle Pornichet

Quartier Avenue du général de Gaulle Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/