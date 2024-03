Quartier 3 : Destruction totale – Jennifer Haley Théâtre du Cercle Rennes, samedi 1 juin 2024.

Quartier 3 : Destruction totale – Jennifer Haley Dans le cadre du Festival des Créations Amateures 1 et 2 juin Théâtre du Cercle 8 € tarif plein / 6 € étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T18:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Un groupe d’adolescents tentent d’atteindre le dernier niveau dénommé « La Maison Finale » d’un jeu vidéo se déroulant dans une réalité virtuelle, « Le Quartier ». Ce dernier, situé dans une banlieue américaine, à l’identique de celle dans laquelle vivent réellement les joueurs, est habité de zombies que les joueurs doivent éviter ou tuer pour progresser de niveau en niveau. Mais, petit à petit, on découvre que les actions destructrices des joueurs, happés par les événements virtuels auxquels ils participent, troublent le calme apparent de la banlieue et que les relations entres les jeunes et les adultes, perdus dans un monde réel déconnecté des valeurs humaines, se détériorent.

Mise en scène Edwin Halter Création lumières Benjamin Bouin Avec Elisa, Winner, Zia, Maya, Sasha, Julien, Lila, Célestine, Paul, Rachel, Lise-Esther, Emma

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0299275303 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

