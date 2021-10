Quartetto Lampi et Tron la fraternelle, 15 octobre 2021, Correns.

La région des Apennins italiens, appelée « delle 4 provincie », rencontre des vallées de Gênes, Alessandria, Pavie, Piacenza, se distingue tout au long de l’année par une activité festive et un remarquable répertoire de chansons et, surtout, de danses nées avant l’affirmation de la danse de salon, en l’occurrence gigas, alessandrinas, monferrinas, pianas, et autres povera donna, toutes accompagnées de connotations rituelles et de détails symboliques. Natif de Cegni, le pays de Giacomo et Ernesto Sala (joueurs de piffero les plus importants du siècle dernier), la vie a voulu que Stefano Valla soit l’héritier vigilant d’une tradition collective et aussi son rénovateur, devenant au fil des années « la » référence pour de nouvelles générations de musiciens se lançant dans cet art très exigeant, les « ambianceurs » jouant des heures durant, assis sur deux chaises juchées sur une table. C’est que le piffero ne va pas sans l’accordéon piano (fisarmonica) dans un tricotage subtil de notes, d’effets, de relances, d’improvisations. Pour cette création, « Lampi et Tron », traduire « éclair et tonnerre » (formule ancienne pour qualifier le piffero et la fisamonica ), Stefano Valla s’est entouré de Nicolo’ Mandirola (17 ans), la plus belle révélation de l’accordéon sur se registre ; le chanteur Alessandro Losini ; et un très vieux complice qu’on ne présente plus, Laurent Audemard, le fondateur du mythique « Une Anche passe » dont les créations inspirées par les hautbois de la Méditerranée (sur le label Buda) reste une référence inégalée.

Musiques de danses traditionnelles des Apennins des « 4 provinces » en Italie

