**Lionel Suarez** réussit le pari de réunir une formation exceptionnelle autour de l’univers de celui qui restera comme le plus grand des chanteurs de Tango : Carlos Gardel. **Airelle Besson**, Victoires du Jazz 2015, **Vincent Segal**, chercheur inlassable des sonorités du monde, et **Minino Garay**, qui n’éloigne jamais ses percussions très loin de son Argentine natale. Une instrumentation originale et la rencontre de quatre personnalités marquantes de la scène musicale française, qui rafraichissent un répertoire mythique à travers le prisme de leurs parcours singuliers.

Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d'Oise

