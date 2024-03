Quartet’O Carré Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Quartet’O Carré Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Quartet’O Carré en concert au Rouge Belle de Mai.

« Quartet’O Carré réunit Fred Equoy, piano, Hélène Banoun, saxophones, Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie.



Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant. » 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

