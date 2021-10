Quartet’O Carré Gérarh, 13 novembre 2021, Marseille.

Quartet’O Carré

Gérarh, le samedi 13 novembre à 20:30

Samedi 13 novembre 2021 – 20h30- Marseille 13006 Quartet’O Carré chez Gerarh (ex Living Art’s) Réservation conseillée, dîner-concert, pas de menu imposé Nouvelle carte : produits locaux et bio en circuit court (marché paysan) Dans le respect des règles sanitaires en vigueur Gerarh, restaurant et live music 50 cours Julien, métro ND du Mont, 13006 Marseille Réservations : 06 19 88 52 93, [reservation@living-arts.fr](mailto:reservation@living-arts.fr) [https://living-arts.fr](https://living-arts.fr) [http://quartetocarre.monsite-orange.fr/](http://quartetocarre.monsite-orange.fr/) [https://www.facebook.com/LivingArtsMarseille/](https://www.facebook.com/LivingArtsMarseille/) Démo [https://quartetocarre.monsite-orange.fr/page](https://quartetocarre.monsite-orange.fr/page)… Quartet’O Carré réunit Claudie Martinez, piano, Hélène Banoun, saxophones , Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie. Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant.

Gérarh 50 cours Julien 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



