Quartet’O Carré chez Ça va Jazzer Pertuis, 28 janvier 2023, Pertuis .

235 rue Henri Silvy, Pertuis, Vaucluse

2023-01-28 – 2023-01-28

Pertuis

Vaucluse

EUR 10 10 Samedi 28 janvier 2023 – Salle Ça va jazzer – 20h30 – Pertuis 84120



Café-concert et école de musique

Ouverture à 19h30 – Concert 20h30



06 83 63 13 21 cavajazzer13@gmail.com

http://www.cavajazzer.fr

PAF 10€ : cocktail ou boisson sans alcool inclus.

Adhésion et restauration sur place.

Parking gratuit à 30 m (Place Garcin)

https://www.facebook.com/AssociationCaVaJazzer

https://quartetocarre.monsite-orange.fr/

Démo

https://quartetocarre.monsite-orange.fr/page-583bf834084ba.html

Quartet’O Carré réunit Fred Equoy (ou Claudie Martinez), piano, Hélène Banoun, saxophones, Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie.

Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant.

