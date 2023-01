Quartet O Carré Pertuis Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Quartet O Carré Association Ça va jazzer, 235 rue Henri Silvy 84120 Pertuis

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 22:30:00

Association Ça va jazzer, 235 rue Henri Silvy 84120 Pertuis

Pertuis

Vaucluse EUR 10 10 Son répertoire puise dans le jazz des années 60 à 80 et va du swing à la musique latine, Duke Ellington , Antonio Carlos Jobim, Horace Silver, Lee Morgan, Sonny Rollins, Joe Zawinul, Thad Jones, Nicolas Payton, Mark Levine, Michel Petrucciani, Kenny Barron, Eric Legnini et même un petit James Brown !



Ouverture à 19h30, concert à 20h30

La restauration maison est possible sur place toute la soirée (planche mixte ou Veggie, wraps, tartes salées…) et pour les desserts, cafés/thés gourmands ou glaces.

Le quartet est composé de Fred Equoy au piano, Hélène Banoun aux sax alto et soprano, Jacques Fasano à la basse et Dimitri Sumian à la batterie.

