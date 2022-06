Quartet de Pierrick Menuau – Concert Aire Bikini Le Pellerin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-07-02 En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l'espace culturel René-Cassin (rue de la Jouardais)

18:00 20:00

Gratuit : oui Bar et restauration sur place – Par l'association Cap ô Pellerin Tout public En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l'espace culturel René-Cassin (rue de la Jouardais) FESTIVAL JAZZ EN LOIRE – Du 1er au 3 juillet Comptant parmi les musiciens majeurs de la scène jazz française, le saxophoniste ténor et compositeur Pierrick Menuau a tracé un parcours d'une grande richesse qu'il met aujourd'hui au service d'un quartet de haut vol. En effet, avec la complicité de Gaëtan Nicot, au piano, de Sébastien Boisseau, à la contrebasse, et de Guillaume Dommartin, à la batterie, les quatre musiciens aux fortes personnalités et aux caractères musicaux très aboutis vous entraîneront dans une rythmique haut de gamme, au son de superbes compositions originales et de standards toujours renouvelés. Aire Bikini Le Pellerin

