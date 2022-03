Quartet « Bleu comme Prévert » / Malko Malka Café théâtre Tetard Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Café théâtre Tetard, le vendredi 11 mars à 20:00

Bleu comme Prévert Le Jazz a rendez-vous avec la plume… de Jacques Prévert. La musique des mots, portée par une flûte, un hautbois, un piano et une contrebasse. Magali SARDA – flûtes, voix Hélène ROQUES – hautbois, voix Frédéric EQUOY – piano, claviers, voix Emmanuel LUCIANI – contrebasse, basse électrique, voix Deuxième partie concert de MALKO MALKA auteur compositeur interprète vous fera découvrir ses mots acidulés et ses mélodies envoûtantes. Il sera accompagné exceptionnellement par Pierre Mullot à l’accordéon.

Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:00:00

