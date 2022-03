Quarte’O Carré La Taverne de Terre & Vert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Taverne de Terre & Vert, le vendredi 25 mars à 20:00

Quartet’O Carré à la Taverne Terre et Vert Bar à vin, Cave à manger (charcuterie, fromages, produits maisons) Un lieu original (une grotte en plein centre ville!), une ambiance cosy Taverne Terre et Vert 36 rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille (Place aux Huiles en bas de l’escalier qui descend de la rue Sainte) 06 17 70 12 01 PAF : 3€ [https://www.facebook.com/La-Taverne-de-Terre-Vert-100273422596929/](https://www.facebook.com/La-Taverne-de-Terre-Vert-100273422596929/) Démo [https://quartetocarre.monsite-orange.fr/page-583bf834084ba.html](https://quartetocarre.monsite-orange.fr/page-583bf834084ba.html) Quartet’O Carré réunit Claudie Martinez, piano, Hélène Banoun, saxophones , Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie. Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant.

♫JAZZ♫

