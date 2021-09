Plombières-les-Bains Eglise Saint-Amé Plombières-les-Bains, Vosges Quart d’heure musical avec un mini-concert du Grand Orgue Eglise Saint-Amé Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

### Découvrez le grand orgue romantique, sorti des ateliers Jacquot-Jeanpierre (facteur d’orgue à Rambervillers). Il fut inauguré le dimanche 5 août 1883, au cours d’une « Grand Messe » Concert. L’orgue de Plombières est assurément le chef-d’œuvre de Théodore Jacquot et de son associé Charles Didier, et le plus bel orgue d’esthétique symphonique construit dans les Vosges.

Gratuit. Entrée libre.

