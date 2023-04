CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TREC EQUIDEO Domaine de Malviès, 13 mai 2023, Quarante.

Pour amateurs le samedi

Ptv le dimanche ouvert au public, à partir de 13h

Soirée cavaliers autour du brasero le samedi (ouvert à tous, sur réservation)

Buvette et restauration le dimanche.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . .

Domaine de Malviès

Quarante 34310 Hérault Occitanie



For amateurs on Saturday

Ptv on Sunday open to the public, starting at 1pm

Riders’ evening around the brazier on Saturday (open to all, on reservation)

Refreshments and food on Sunday

Para aficionados el sábado

Ptv el domingo abierto al público, a partir de las 13.00 horas

Velada en torno al brasero el sábado (abierta a todos, previa reserva)

Refrescos y comida el domingo

Für Amateure am Samstag

Ptv am Sonntag für die Öffentlichkeit zugänglich, ab 13 Uhr

Reiterabend um den Brasero am Samstag (offen für alle, Reservierung erforderlich)

Getränke und Essen am Sonntag

