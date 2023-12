« HÉRAULT AVENTURE » UNE APPLI ET L’HISTOIRE DEVIENT UN JEU D’ENFANTS – DOMAINE DE ROUEIRE A QUARANTE Quarante, 1 janvier 2021, Quarante.

Quarante Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2021-01-01

fin : 2025-12-31

Une application gratuite amusante pour en apprendre plus, avec 7 jeux de pistes pour 7 domaines départementaux : la scène de Bayssan à Béziers, Villeneuvette, Parc Départemental du Domaine d’O à Montpellier, le Domaine Départemental de Restinclières à Prades-le-lez, la base de Bessilles à Montagnac, le domaine de Roueïre à Quarante, le bois des Aresquiers à Vic la Gardiole..

Une application gratuite amusante pour en apprendre plus, avec 7 jeux de pistes pour 7 domaines départementaux : la scène de Bayssan à Béziers, Villeneuvette, Parc Départemental du Domaine d’O à Montpellier, le Domaine Départemental de Restinclières à Prades-le-lez, la base de Bessilles à Montagnac, le domaine de Roueïre à Quarante, le bois des Aresquiers à Vic la Gardiole.

Une application amusante pour en apprendre plus, avec 7 jeux de pistes pour 7 domaines départementaux.

Cet été, les familles pourront télécharger gratuitement l’application « Hérault Aventure » sur smartphones et tablettes. Ce projet des Archives départementales de l’Hérault a pour objectif de rendre ludique l’apprentissage de l’Histoire, et de permettre aux plus jeunes (à partir de 8 ans) de développer leurs connaissances, en les invitant à la découverte du patrimoine culturel et historique héraultais. Un vrai partage d’expériences avec les plus grands.

Sept jeux de piste pour sept domaines :

La Scène de Bayssan à Béziers ; Villeneuvette : l’histoire de ce lieu est inséparable de celle de la manufacture qui y était installée. Découvrez ce qu’on y fabriquait ; le parc départemental du Domaine d’Ô à Montpellier ; le domaine départemental de Restinclières à Prades-le-Lez ; la base de Bessilles à Montagnac ; le domaine de Roueïre à Quarante ; le bois des Aresquiers à Vic-la-Gardiole.

Pour débuter une aventure, il suffit de télécharger l’application « Hérault Aventure », disponible gratuitement sur Google Play et App Store, et de se rendre dans un de ces sept domaines départementaux. Ce jeu de piste interactif et géolocalisé offre des quizz et des anecdotes pour découvrir plus de quarante personnages emblématiques de l’Hérault. Des extraits audios viennent compléter l’expérience pour la rendre plus immersive.

.

Quarante 34310 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN