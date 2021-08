Quarante Domaine Pech Menel Hérault, Quarante Vendangeur d’un Jour au Domaine de Pech-Menel (Quarante) le 11 septembre et le 15 septembre Domaine Pech Menel Quarante Catégories d’évènement: Hérault

Vendangeur d’un Jour au Domaine de Pech-Menel (Quarante) le 11 septembre et le 15 septembre Domaine Pech Menel, 11 septembre 2021 09:00, Quarante. 11 et 15 septembre Sur place 45€/pers – 15€/ pour les moins de 18 ans. Tarifs de Groupe 04 67 37 85 29, 06 07 96 50 01, pech-menel@wanadoo.fr Le 11 septembre et le 15 septembre, devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine Pech Menel (Quarante) Pech-Menel à Quarante : Deux Sœurs, un Terroir, un Vin Le Domaine de Pech Ménel se livre au travers de ses propriétaires, de sa garrigue environnementale, ses vins en AOP Saint Chinian. Un destination œnotouristique pour une plongée au cœur du Vignoble en Languedoc. Terroir Calcaires Two Sisters, a Terroir, a Wine , Domaine de Pech Ménel shows you its “Garrigue”, its Wines AOP Saint Chinian. Destination oenotourism in Languedoc. Limestone Deux sœurs respectueuses de l’environnement exceptionnel de leur Vignoble vous proposent de venir partager avec elles un petit bout de saison des vendanges. Suivez-les, sécateur à la main dans les vignes à la recherche des plus belles grappes. Visitez la cave et écoutez-les raconter la vie de la vigne, du raisin et leurs secrets de vinification. #Agriculturebiologique

Visitez le site Vendangeur d'un Jour

mercredi 15 septembre – 09h00 à 12h00

