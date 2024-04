Quarantaines Maison LAcaze Orion, mardi 23 avril 2024.

Quarantaines Maison LAcaze Orion Pyrénées-Atlantiques

Dans Quarantaines nous retrouverons Christine de More Aura qui revient nous parler de nous. Dans ce nouveau spectacle, Véronique Tuaillon questionne ce que nous partageons de notre intimité. Finalement, que connaissons-nous de nous-mêmes ? et des autres ?

Quarantaines parle de l’intime, de comment nous grandissons/vieillissons dans nos solitudes. Intime qui nous partage et nous lie. Nos intimes sont-ils universels ? Qu’est ce qui nous tient ? Comment survivons-nous ? Où puisons-nous notre humanité, comment rester digne ?

Christine se questionne et questionne sur la recherche de sens. D’un bond dans l’enfance au moment présent, du souvenir de jeunesse à la conscience d’une mort certaine et de plus en plus proche ; Christine se questionne et questionne sur le sens de ce que nous sommes, ce qui nous fait exister. .

Début : 2024-04-23 21:00:00

fin : 2024-04-23

Maison LAcaze 11 route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

