Alès Gard “Médiatèque Alphonse Daudet Alès Gard Alès *QuarantainesSortie de résidence ASSOCIATION DES CLOUSLe clown l’attaque toujours avec un regard naïf à de grands sujets propres à la condition humaine, l’amour, la mort, la solitude… Avec Quarantaines, Véronique Tuaillon nous parle de nos solitudes, de nos libertés. Elle nous questionne sur la société et sur nous-même.Informations pratiques: QUAND? le vendredi 22 Avril à 18h30OU? Médiathèque Alphonse Daudet 30100 AlèsGratuit sur réservation en ligne www.polecirqueverrerie.comDurée: 1h conseillé à partir de 15 ans +33 4 66 86 45 02 http://www.polecirqueverrerie.com/ Droits libres

